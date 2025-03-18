Президент підтвердив майбутній обмін полоненими з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не мав розмови з президентом США Дональдом Трампом, який раніше спілкувався з правителем РФ Володимиром Путін.

Така заява пролунала під час спілкування Зеленського з журналістами. Український президент додав, що Київ підтримає пропозицію про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, Україна завжди підтримувала позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці".

Президент зауважив, що РФ хоче продовжувати завдавати ударів по Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

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"Ось що ми бачимо. Ну, так легко ми це не дамо робити. Я вважаю, всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок – а поки що інших кроків немає – нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що всі наші сторони, принаймні, американська і українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів і по військовим, і по цивільній інфраструктурі. Щоб там не було, ми будемо такі кроки підтримувати", – пояснив він.

Президент прокоментував той факт, що РФ фактично відмовилася від пропозиції про 30-денне припинення вогню:

"Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили".

Зеленський також додав, що українські військові продовжують залишатися на Курщині. За його словами, вони будуть пребувати там доти, доки Курська операція буде потрібною Україні.

Крім того, Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими з Росією. За його словами, інформацію про обмін він отримав раніше від СБУ та ГУР.

Зеленський про вимоги Путіна до України

Президент також прокоментував заяви Путіна щодо мобілізації в Україні. Правитель РФ каже, що зупинення мобілізаційного процесу та переозброєння ЗСУ є однією з вимог Росії для припинення вогню.

"По-перше, і президент Макрон, і канцлер Шольц, всі хочуть, як і я, знати більше деталей. Це нормально, як і ви. І це абсолютно нормально, це зрештою наша земля, і це наші люди гинуть, а не якісь узагальнення. Хоча всіх шкода, якщо чесно. І це перше. Що стосується закидів рускіх. Дивіться, просто бере Путін чутливу тему і порушує тему мобілізація. За мобілізацією, розвідкою та зброєю ховається послаблення української армії", – пояснив він.

Зеленський акцентував, що питання полягає не в мобілізації, а в тому, щоб кількісний склад української армії зменшився – у той чи інший спосіб. Цей ультиматум Путін висував і на початку війни проти України.

"Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга стара історія – щодо розвідки і зброї. Він бачить, що США можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Тобто це вже було, чому би знову це не зробити. Це знову послаблення української армії. Ось і все", – продовжив Зеленський.

За його словами, головна тема, перший крок – це безумовне припинення вогню:

"Тобто це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни. Без зайвих слів, без красномовства, без залякувань. Ми вже залякування рускіх бачили".

"Ми не салати, не компот": Зеленський - про Україну в "меню" Путіна

"Я при всій повазі знов таки не хочу нікого ображати, але я не хочу, щоб ми були в списку меню для Путіна. Ми не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апетити. І тому без нас про нас, я вважаю, домовлятися неправильно, тому що результату бажаного для всіх не буде", – наголосив президент.

Дефіцит зброї в Україні

Зеленський заявив, що зараз в Україні немає серйозного дефіциту озброєння.

"Так, є питання з FPV, є ще якісь питання, але з погляду артилерії, або деяких мін, систем, то поки що ми закриваємо ці питання. І, чесно кажучи, нарощуємо", – зазначив президент.

РФ намгатиметься максимально зайти на нашу територію

На думку Зеленського, досягнення миру є важливим для Трампа. І Америка бачить мир, не так, яким його хоче бачити Путін.

"Тому я вважаю, що важливі речі – дотиснути безумовні кроки. І навіть якщо не виходить діалог щодо припинення вогню на морі, в небі і на фронті - максимально зробити ці кроки. І тому я вважаю, що президент Трамп правильно зробив, що сказав "Давайте спробуємо припинення вогню". Але Путін просто не очікував, що ми підтвердимо пропозицію", – пояснив президент.

Зеленський акцентував, що Путін "грається в іншу історію". Російський диктатор намагатиметься максимально тиснути на Україну в найближчі місяці.

"Він буде хотіти йти вперед, максимально зайти на нашу територію. Він разом зі своїми корейцями, друзями в Ірані зайти в Сумську, Харківську область. Для того, щоб в якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними меседжами до України. Саме для цього. Щоб бути в більш вигідній ситуації, щоб був максимальний тиск на Україну, на наших людей, на мене. І це факт. І саме він цього хоче. Тому нам потрібна тут сила Америки, принциповість, стояти на своєму і тиснути", – констатував Зеленський.

Переговори Трампа і Путіна

18 березня, відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Сторони говорили, зокрема, про війну, яку РФ веде проти України.

У контексті можливого запровадження 30-денного перемир'я у війні РФ проти України, у Кремлі зажадали припинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

Водночас у Білому домі сказали, що американський лідер Дональд Трамп і правитель РФ Путін домовилися, що рух до миру почнеться припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Примітно, що невдовзі після розмови у ЗМІ повідомили про часткове знеструмлення Словʼянська Донецької області внаслідок російської атаки.

Сам Трамп коментуючи розмову з російським правителем, заявив, що вона була "хорошою і продуктивною".

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