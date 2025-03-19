За словами Зеленського, це один із найбільших обмінів, які проводили за час війни.

Ще 175 українських захисників звільнено з російського полону, а також ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога", - зазначає він.

Зеленський наголосив, що це один із найбільших обмінів.

"Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках - у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", - додав президент України.

Він висловив вдячність тим, хто займається пошуком українських полонених та обмінами, а також всім партнерам України, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим.

"Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому", - сказав Зеленський.

Своєю чергою у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили деталі про повернення наших захисників. Зазначають, що вдалося визволити з неволі 197 українців: 175 наших хлопців у ході обміну і 22 - під час спеціальних заходів поза обмінами.

"Троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких", - йдеться в повідомленні.

В Координаційному штабі повідомили, що додому повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та 4 з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (8, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь - 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" - 18), Донеччину - 74, Луганщину - 39, Харківську область - 8, Херсонщину - 5, по двоє - Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Поза обмінами повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника.

"Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми", - зазначають в Координаційному штабі.

Оновлено 17:16. Пізніше народна депутатка України Таміла Ташева повідомила у Facebook цікаву деталь, що вперше вдалося повернути українських військових, які перебували в Чечні.

Вона зазначає, крім 175 військовополонених ще також повернуто в Україну 22 важкопоранених.

"А також вперше в рамках обміну вдалося повернути військових, які перебували під російською вартою в Чечні", - написала Ташева.

Нагадаємо, раніше Україна дізналася, де у Росії знаходяться 150 наших військовополонених. Тоді ЗМІ повідомляли, що понад 150 українських військових можуть знаходитися у полоні на території Чечні, а саме у місті Грозний. З них 36 мають статус "пошук особи", решта - підтверджені.

Обмін полоненими - що відомо

Як повідомляв УНІАН, про обмін полоненими стало відомо вчора, 18 березня. Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін повідомив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими (175 на 175).

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей обмін у форматі 175 на 175, який запропонувала російська сторона під час телефонної розмови Трампа і Путіна, готувався заздалегідь. За його словами, це дуже позитивно, що такий обмін має відбутися.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого 2025 року. Тоді додому з російського полону повернулися 150 захисників України. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що це солдати, сержанти, офіцери, воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

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