Згідно з останніми даними, окупанти вбили 55 людей.

Рятувальники повідомили, що число постраждалих внаслідок ракетного удару по Полтаві зросло до 328 людей. На цей час відомо про 55 загиблих.

"Частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди", - зазначено у Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій України..

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

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Удар по Полтаві 3 вересня

Нагадаємо, цього вівторка росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві, поціливши по діючому навчальному закладу. Згодо стало відомо, що внаслідок атаки частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Усі ці дні триває рятувальна операція. Станом на вчора було відомо, що унаслідок цього ракетного удару в Полтаві загинули 53 людини, ще 298 постраждали.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин цієї трагедії. Також він пообіцяв, що російські терористи отримають відповідь за це.

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