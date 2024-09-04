Під завалами можуть перебувати ще до п’яти осіб.

Внаслідок ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві загинули 53 людини, ще 298 постраждали. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"53 людини загинули внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Під завалами можуть перебувати ще до п’ятьох осіб.

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Зазначається, що рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’ять приватних будинків та офісне приміщення.

Ракетний удар по Полтаві 3 вересня – подробиці

3 вересня росіяни завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві, внаслідок чого частково зруйновано шестиповерхова будівля навчального закладу.

Станом на вечір було відомо про загибель 51 людини та понад 270 постраждалих.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військова служба правопорядку максимально залучена до розслідування російського удару по Полтаві.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, що в момент російського удару по Інституту звʼязку в Полтаві жодних шикувань не було.

У Полтаві відсьогодні оголошено триденну жалобу.

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