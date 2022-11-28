В регіоні все ще діють екстрені відключення світла.

В Одесі поновлено роботу громадського електротранспорту. Про це повідомляє прес-служба міськради.

"Міський електротранспорт поновив роботу: 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - йдеться у повідомленні.

Водночас в ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що в регіоні відбуваються екстрені відключення світла.

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"Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначається в повідомленні.

Ракетна атака на Україну 23 листопада та її наслідки

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників і 51 із майже 70 ракет, випущених по Україні.

Багато регіонів залишилися без електрики, води, теплопостачання та зв'язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області. На сьогоднішній день ситуація поступово стабілізувалася.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим у регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Вранці 25 листопада в Одесі на маршрути вийшли 76 трамваїв і 51 тролейбус, але через перевантаження мереж їх довелося відправити в депо.

Також було прийнято рішення, що для зниження навантаження на електричні мережі у суботу, 26 листопада та неділю, 27 листопада, міський електротранспорт не працював.

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