Зранку сьогодні на маршрути вийшли 76 трамваїв та 51 тролейбус, але через перевантаження електромереж їх довелось відправити у депо.

В Одесі у вихідні з метою економії електроенергії не курсуватимуть тролейбуси і трамваї.

Про це повідомила прес-служба мерії міста. "Для зниження навантаження на електричні мережі у суботу, 26 листопада та неділю, 27 листопада міський електротранспорт працювати не буде", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в мерії, зранку сьогодні на маршрути вийшли 76 трамваїв та 51 тролейбус, але через перевантаження мереж їх довелось відправити у депо.

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Удар РФ по енергосистемі України

23 листопада Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

Багато регіонів залишились без електро-, водо, теплопостачання та зв’язку. Найгірша ситуація склалася у Києві та Одеській області. На сьогодні ситуація поступово стабілізувалась.

Через пошкодження енергетичних об’єктів виник дефіцит електроенергії, у зв’язку з цим у регіонах введено аварійні відключення електроенергії.

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