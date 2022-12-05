Пропагандистка поширювала в Tik Tok і Telegram публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

В Одесі повідомили про підозру "блогерці", яка закликала російського президента Володимира Путіна активніше бомбардувати Україну.

"32-річна пропагандистка поширювала у соціальних додатках Tik Tok й Telegram публікації, в яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України", - повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зловмисниця в своїх відеороликах закликала Путіна якомога активніше бомбардувати територію України й помститися за Кримський міст. Жінка зневажливо висловлювалась про українців і запевняла, що готова заплатити будь-яку ціну за настання "русского мира".

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Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Війна в Україні: прихильники "русского міра"

В Україні регулярно затримують зрадників, які підтримують російське вторгнення та сприяють йому.

Зокрема, у листопаді в Києві правоохоронці виявили двох зрадників, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і прославляли окупантів.

А в Червоноградському районі Львівщини поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої жительки на користь ворога.

Також Служба безпеки України затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Чоловік особисто спілкувався з кремлівським рупором та поширював деструктивні матеріали.

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