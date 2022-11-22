Жінка кричала у маршрутці, що підтримує РФ та її агресії проти України, за це їй загрожує до п'яти років обмеження волі.

У Червоноградському районі Львівщини поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої жительки на користь ворога.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції України у Львівській області, прихильниці "русского мира", яка розпалювала національну ворожнечу та принижувала честь і гідність українців, загрожує до п’яти років обмеження волі.

"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України. Невдовзі оперативники Червоноградського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили особу колаборантки, 58-річної жительки міста Сокаль", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Раніше у місцевих Telegram-каналах з'явилося відео з жінкою, яка влаштувала скандал у маршрутці. Вона заявила, що підтримує РФ. Після цього її виштовхали на вулицю, проте вона продовжувала сваритись.

"Не буде вам України! До п*зди ваша Україна! Москва була, є і буде!" - голосно кричала жінка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, - обмеження волі на строк до п’яти років.

Зрадники та фанати "русского мира" в Україні

Нещодавно у Слов'янську затримали чоловіка, який працював на ворога та "зливав" позиції ЗСУ. Мешканець міста із власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування військових.

Окрім цього сьогодні стало відомо, що у київській електричці фанатка "русского мира" образила ЗСУ й отримала миттєву відповідь. Жінку вдалося виштовхати з транспорту під її нестямні крики.

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