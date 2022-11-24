Обом жителям столиці повідомили про підозру, в їхніх помешканнях проведено обшуки.

У Києві правоохоронці виявили двох зрадників, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і прославляли окупантів.

За даними слідства, підозрювані на особистих сторінках у забороненій соціальній мережі з власних ідеологічних міркувань поширювали дописи й публікації на підтримку дій російських військ та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію РФ на території України, повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Обом особам повідомлено про підозру в злочині за ч. 2 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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"Вказаний контент містив матеріали, які виправдовували дії окупантів та дискредитували політичне керівництво держави. Також вони вважали справедливою окупацію окремих регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, зброю, набої, гранати, а також державні символи країни-агресорки. Зараз по вилученій зброї призначено експертизу, за результатами якої вирішать щодо повідомлення особі про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ст. 263 КК України).

Пошуки зрадників в Україні - найважливіші новини

Співробітники СБУ 22 листопада провели обшуки у Києво-Печерській лаврі після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з її храмів прославляють "руський мір".

Тако співробітники спецслужби проводили слідчі дії на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб, і знайшли, зокрема, проросійську літературу, багато готівки, у тому числі понад 100 тисяч доларів.

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