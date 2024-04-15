Він звернувся до офіцерів, сержантів та солдатів своїх військ.

Війська оперативного командування "Захід" очолив бригадний генерал Володимир Шведюк. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОК "Захід", де оприлюднено звернення Шведюка до офіцерів, сержантів та солдатів.

"Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних Сил України. Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною", - зазначив новий командувач.

Він зазначив, що прагне до того, щоб командування "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності.

Відео дня

"Разом ми зміцнимо нашу обороноздатність і продемонструємо непохитну відданість захисту нашої країни. Нам немає іншого вибору, як перемогти", - йдеться у зверненні.

Звільнення командувачів напрямків у ЗСУ

На минулому тижні ЗМІ повідомили, що у ЗСУ було звільнено командувачів двох напрямків. Йшлося про командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" генерал-майора Сергія Літвінова.

В лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Кандидатуру Залужного було погоджено на посаду Надзвичайного і повноважного посла України в Великобританії та Північної Ірландії.

У березні Зеленський також звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. На цю посаду призначили Олександра Литвиненка, а Данілов став новим послом України в Молдові.

Вас також можуть зацікавити новини: