Йдеться про два літаки АН-148, які до початку повномасштабного вторгнення Росії незаконно перебували в Україні за офшорними договорами.

Офіс генпрокурора України заарештував два літаки АН-148, які таємно хотіли вивезти на територію Росії: їх загальна вартість оцінюється в 10 млн євро.

Йдеться про літальні апарати, які належать російському акціонерному товариству. У 2021 році для того, щоб уникнути санкцій, компанія через кіпрське офшорне підприємство уклала незаконні договори про оренду літаків з українським товариством, вказали на сайті відомства.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відповідні договори були розірвані, і літаки хотіли вивезти на територію країни-агресора.

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Наразі Офіс генпрокурора проводить розслідування відразу за кількома звинуваченнями: фактом пособництва державі-агресору й здійснення колабораційної діяльності. Обвинуваченим загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років.

Арешт російських активів через війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рада нацбезпеки держави запровадила перелік персональних економічних санкцій, які, серед іншого, охоплюють й конфіскацію російських активів на користь України.

Днями в Києві заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Володимира Путіна. Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, що постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.

Також цей "тренд" підтримали й міжнародні партнери України. Нещодавно в США видали ордер на арешт літаків російського олігарха Романа Абрамовича.

Буквально сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни ЄС продовжувати переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України.

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