Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій.

У Києві заарештували активи компанії, якою володіли особи з близького оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури.

Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, що постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.

Власниками підприємства є росіяни, які входять до найближчого оточення президента РФ. Їхні компанії на території Росії займаються будівництвом житлових будинків для співробітників ФСБ і збройних сил.

За даними прокуратури, під час слідства було заарештовано корпоративні права згаданого підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі понад 437 мільйонів гривень, нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 1,5 мільярда гривень, грошові кошти на рахунках на загальну суму понад 104 мільйони гривень.

Заарештовані активи підприємства на суму в 2 мільярди гривень передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомили у СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т.зв. "Л/ДНР". Щоб уникнути міжнародних санкцій і поставляти товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки.

Раніше повідомлялося, що у США видали ордер на арешт літаків російського олігарха Романа Абрамовича.

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