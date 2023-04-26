Станом на 13 квітня 2022 року у полоні окупантів були 169 нацгвардійців з ЧАЕС.

На сьогодні у російському полоні перебуває 131 нацгвардієць, який охороняв Чорнобильську атомну електростанцію у день повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомила у Facebook народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що сьогодні у Славутичі відбулась традиційна ніч пам’яті у 37-му річницю Чорнобильської трагедії.

При цьому вона нагадала, що Росія використовує атомні електростанції як плацдарм для стримування українських військ та подальшого залякування людства, порушуючи всі стандарти ядерної безпеки.

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"В полоні ворога перебуває 131 нацгвардієць, який охороняв Чорнобильську станцію 24 лютого 2022 року. Вже другий рік вони платять своєю свободою, здоров’ям та життям за віроломство окупантів", - наголосила нардеп.

Окупація ЧАЕС та взяття в полон військових - головне

13 квітня 2022 року на той час міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляв про ведення перемовин щодо обміну 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС.

Він зазначав, що із 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на ЧАЕС, частина перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії. Полонених нацгвардійців утримують в підземеллі без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували в полоні, а потім їх вивезли до Білорусі і Росії.

24 лютого 2022 року ЧАЕС захопили російські війська.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як після катастрофи у 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний ґрунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіоактивним пилом.

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