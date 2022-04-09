Фахівці зафіксували в Рудому лісі зони відчуження, де росіяни рили траншеї, аномально високі показники радіаційного стану.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін разом із фахівцями компанії відвідав одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди.

Як повідомляється у Telegram-каналі Енергоатому, на місці було здійснено заміри радіаційного фону.

"На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану", - зазначили у компанії.

Так, показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2–4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.

Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета-забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.

Згідно з повідомленням, іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, але окупанти копали і глибше.

При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.

"Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості", - інформують у "Енергоатомі".

Захоплення ЧАЕС окупантами

24 лютого ЧАЕС захопили російські окупаційні війська.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як після катастрофи у 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіоактивним пилом.

За даними Генштабу ЗСУ, російських окупантів, які рили окопи в Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС, розмістили в Білорусі у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології.

До цього голова асоціації Чорнобильського туризму, офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор, еколог Сергій Мирний заявив, що російські військові, які перебували на території ЧАЕС, можуть становити загрозу для оточуючих, бо переносять на своєму одягу радіоактивний пил. Він зазначив, що не факт, що в умовах відступу в окупантів була можливість змінити форму.

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