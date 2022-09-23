Зранку члени так званих "виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців.

Російські окупанти з автоматами примушують жителів Мелітополя "правильно проголосувати" на псевдореферендумі.

Як повідомив у Facebook міський голова Мелітополя Іван Федоров, з сьогоднішнього дня на тимчасово окупованих територіях розпочався псевдореферендум.

"О 8:00 члени "виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців. Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку", - написав Федоров.

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"Референдуми" на окупованих Росією територіях

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Сьогодні, 23 вересня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області вже почалося "голосування" - росіяни зі зброєю та їх пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

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