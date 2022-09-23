Росіяни та їх пособники ходять по квартирах, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

На Луганщині російські загарбники розпочали проведення псевдореферендуму щодо приєднання області до РФ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

Голова ОВА зазначив, що так званий "референдум" проводиться на скору руку в квартирах та дворах під пильним наглядом російських вояк зі зброєю.

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"Маємо повідомлення від людей з окупованих територій, що так звані "комісії" супроводжують люди зі зброєю. В разі невідкриття дверей в квартири - погрожують їх вибити. Коли в "бюлетені" людина ставить галочку навпроти "НІ" - її записують до "блокноту", - заявив Гайдай.

При цьому, як зазначив Гайдай, "голосувати" можна без паспорту, бо, за словами окупантів, "ми тєбя і так знаєм".

"Референдуми" на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу запровадять санкції проти Російської Федерації за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Раніше співробітники Служби безпеки України змогли перехопити документи, які регламентують організацію псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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