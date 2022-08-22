Росіяни обіцяють створити онлайн-реєстрацію для виїзду, але навіть не приховують, що перевірятимуть українців.

В Василівці Запорізькій області російські окупанти відкриють фільтраційний пост. На ньому перевірятимуть громадян, які хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Тепер виїхати буде важче.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

За його словами, через Василівку їдуть українці з окупованих територій, в тому числі жителі Енергодара. Зараз на цьому блокпості великі черги на евакуацію.

"Вже весь світ знає, наскільки важкою, довготривалою і непередбачуваною є ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Василівка, де окупанти штучно утримують сотні автомобілів з цивільними жителями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу", - додав Орлов.

Мер зазначив, що окупанти обіцяють створити онлайн-реєстрацію для виїзду, але не приховують, що перевірятимуть українців.

Виїзд через Василівку

Через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду через Василівку. Тепер потрібен спецпропуск, який можна отримати в комендатурі загарбників.

9 серпня новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом, оскільки автомобіль з її батьками російські окупанти дві доби тримали на блокпості у Василівці. Всього в черзі загинуло понад 10 осіб.

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