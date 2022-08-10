У черзі на евакуацію залишаються більше тисячі автомобілів.

У тимчасово окупованій Василівці на російському блокпості в черзі на евакуацію померли вже 10 осіб. Вони намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - сказав міський голова.

За словами Федорова, у Василівці на блокпості залишається більше тисячі автомобілів, які чекають евакуації.

Як відомо, через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду через Василівку. Тепер потрібен спецпропуск, який можна отримати в комендатурі загарбників.

Як раніше повідомляв УНІАН, новонароджений дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом, оскільки автомобіль з його батьками російські окупанти дві доби тримали на блокпості у Василівці.

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