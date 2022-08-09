Він закликав надати "зелений" коридор жителям окупованих територій.

Новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом, оскільки автомобіль з його батьками російські окупанти дві доби тримали на блокпосту у Василівці Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він наголосив, що окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні у лікарню забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блокпосту у Василівці дві доби і змушували чекати своєї черги просто неба під пекучим сонцем", - наголосив Федоров.

Він підкреслив, що російським солдатам не шкода ані дітей, ані людей похилого віку.

"Я закликаю надати "зелений" коридор жителям окупованих територій!", - закликав мер.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на окупованих територіях зростає тиск на населення, агресивні зеки "пресують" людей.

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