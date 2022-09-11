У окупованому на знищеному окупантами Маріуполі російські загарбники влаштували святкування радянського дня міста.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Концерт російського оркестру та ліцедея з пафосом та підсвідкою Драм театру. З запрошенням для колаборантів і огорожею для плебесу перехожих маріупольців, яких майже не було. Розтягнуте георгівське простирадло біля пластикової бабці. Те саме, що тягали 9 травня і так саме - без маріупольців. Відкриттям сезону трупи зрадників окупаційного Драм театру", - написав він.
Андрющенко написав, що "все це схоже наче гвалтівник та вбивця влаштовує вечірку для рідних жертви на місці злочину".
Як повідомляв УНІАН, росіяни викрали з музеїв окупованого міста оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони.
Краєзнавчий та художній музеї залишилися без колекцій, які є культурним спадком Маріуполя та регіону, а самі установи знищили. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні.
Також вкрали тролейбуси. Їх перефарбували в кольори партії "Єдина Росія" і планували запустити в Донецьку.