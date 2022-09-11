У Маріполі відбувся концерт російського оркестру.

У окупованому на знищеному окупантами Маріуполі російські загарбники влаштували святкування радянського дня міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Концерт російського оркестру та ліцедея з пафосом та підсвідкою Драм театру. З запрошенням для колаборантів і огорожею для плебесу перехожих маріупольців, яких майже не було. Розтягнуте георгівське простирадло біля пластикової бабці. Те саме, що тягали 9 травня і так саме - без маріупольців. Відкриттям сезону трупи зрадників окупаційного Драм театру", - написав він.

Відео дня

Андрющенко написав, що "все це схоже наче гвалтівник та вбивця влаштовує вечірку для рідних жертви на місці злочину".

Як повідомляв УНІАН, росіяни викрали з музеїв окупованого міста оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони.

Краєзнавчий та художній музеї залишилися без колекцій, які є культурним спадком Маріуполя та регіону, а самі установи знищили. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні.

Також вкрали тролейбуси. Їх перефарбували в кольори партії "Єдина Росія" і планували запустити в Донецьку.

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