Російські окупанти вивезли з музеїв Маріуполя всі цінні експонати.

Окупанти викрали з музеїв Маріуполя оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, а також унікальні ікони.

Про це у Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.

"Розбомблені та пусті музеї Маріуполя: російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що краєзнавчий та художній музеї залишилися без колекцій, які є культурним спадком міста та регіону, а самі установи знищили. "Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати",- повідомляє міськрада.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під виглядом реконструкції Театрального скверу окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька. Так само діяли фашисти під час Другої світової: окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя у Німеччину.

Вас також можуть зацікавити новини: