Їх перефарбовують в кольори партії "Єдина Росія" і планують запустити на початку червня в Донецьку.

Російські окупанти відправили 7 вцілілих тролейбусів з Маріуполя до окупованого Донецька.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти знайшли 7 вцелілих тролейбусів у приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання - поїхали обслуговувати Донецьк", - зауважив він.

Андрющенко додав, що зараз їх перефарбовують в кольори партії "Єдина Росія" і планують запустити на початку червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти продовжують мародерити на територіях України. Ворог краде не тільки зерно, пральні машини та сковорідки, а й вивозить металопродукцію з Маріуполя.

Так, до Ростова-на-Дону мав вирушити корабель з трьома тоннами вантажу. За інформацією омбудсмена, до російської окупації на території порту в Маріуполі було до 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

При цьому окупанти намагаються зробити вивезення награбованого більш зручним для себе і почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

Вас також можуть зацікавити новини: