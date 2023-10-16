Артем Лисогор зазначив, що окупанти не звертають увагу на людей.

Окупанти на БТР влаштували аварію у тимчасово захопленому Луганську. Бронетранспортер переїхав цивільний автомобіль.

"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільний автомобіль", - повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що загарбники не звертають увагу на правила дорожнього руху або людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з відмітками "V" і "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - йдеться в повідомленні.

За його словами, росіяни на тимчасово окупованих територіях ні за що не несуть відповідальності.

"Скільки б окупанти не розповідали через постановочні сюжети в "змі" про те, як добре живуть окуповані українські міста - весь світ бачить правду. Ось так, в центрі міста кого завгодно може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це ніякої відповідальності. російські "солдати" вже звикли до повної безкарності", - підсумував Лисогор.

Аварії з російськими окупантами - останні новини

Російські військові вкрай нахабно поводяться на тимчасово окупованих територіях України. Часто потрапляють в аварії, які нерідко закінчуються смертю постраждалих.

Так, 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами. Дівчинку знайшли мертвою в селищі Республіка, що майже в 30 км від Мангуша. За однією з версій, її збив на автомобілі російський військовий.

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