Росіяни продовжують незаконно депортувати українських підлітків на територію РФ. Зокрема загарбники вивозять дітей із пансіонатів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що ворог вивіз дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині. Їх відправили до російської Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".
"Переїзд курувала Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за політику геноциду", – йдеться в повідомленні.
Примітно, що в інтернатах перебувають не лише сироти. У багатьох дітей є опікуни та батьки.
"У більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів у вільній Україні", – зауважили в ЦНС.
Викрадення українських дітей Росією
Від початку повномасштабного вторгнення росія активно вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про тисячі маленьких українців. Вони опиняються на території Росії, а також Білорусі. Декого незаконно віддають на всиновлення до російських сімей, навіть попри те, що в Україні в них є батьки або інші родичі.
Відомо, що тільки до Білорусі незаконно вивезли біля 2400 українських дітей. На території країни знайшли 13 центрів, де розміщували викрадених українців.
У Держдепі США наголосили, що діти, яких росіяни вивезли з окупованих територій України до Білорусі, залишаються дуже вразливими до торгівлі людьми. Наразі Вашингтону невідомо, чи дітей експлуатують, тому уряд продовжує відстежувати ситуацію.