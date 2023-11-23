Зазначається, що в інтернатах, звідки росіяни вивозять дітей, перебувають не лише сироти – у багатьох є опікуни та батьки.

Росіяни продовжують незаконно депортувати українських підлітків на територію РФ. Зокрема загарбники вивозять дітей із пансіонатів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що ворог вивіз дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині. Їх відправили до російської Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

"Переїзд курувала Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за політику геноциду", – йдеться в повідомленні.

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Примітно, що в інтернатах перебувають не лише сироти. У багатьох дітей є опікуни та батьки.

"У більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів у вільній Україні", – зауважили в ЦНС.

Викрадення українських дітей Росією

Від початку повномасштабного вторгнення росія активно вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про тисячі маленьких українців. Вони опиняються на території Росії, а також Білорусі. Декого незаконно віддають на всиновлення до російських сімей, навіть попри те, що в Україні в них є батьки або інші родичі.

Відомо, що тільки до Білорусі незаконно вивезли біля 2400 українських дітей. На території країни знайшли 13 центрів, де розміщували викрадених українців.

У Держдепі США наголосили, що діти, яких росіяни вивезли з окупованих територій України до Білорусі, залишаються дуже вразливими до торгівлі людьми. Наразі Вашингтону невідомо, чи дітей експлуатують, тому уряд продовжує відстежувати ситуацію.

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