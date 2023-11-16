Вивезення дітей координується між Путіним та Лукашенком.

З початку повномасштабної війни на територію Білорусі вивезли понад 2400 дітей з України. Про це йдеться у дослідженні Лабораторії гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров'я.

Вони з'ясували, що дітей у віці від шести до 17 років вивозили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Їх розміщували у 13 об'єктах на території Білорусі, серед яких дитячий центр "Дубрава" в Мінській області, пише Reuters.

Лише там в період з вересня 2022 по травень 2023 року розмістили понад дві тисячі детей. Ще 392 дитини були розміщені в інших установах. "Систематичні зусилля Росії з ідентифікації, збору, транспортування та перевиховання українських дітей здійснюються за сприяння Білорусі. Федеральний уряд Росії та білоруський режим спільно координують і фінансують переміщення дітей з окупованої Росією України через Росію до Білорусі", - йдеться у доповіді.

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Вони впевнені, що перевезення дітей до Білорусі через Росію в кінцевому підсумку координувалися між Путіним та Лукашенком.

Викрадення дітей з України: що відомо

Нагадаємо, що в середині березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової та Путіна. Їх звинувачують незаконній депортації українських дітей.

Влітку депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт Лукашенка за причетність до незаконного вивезення дітей.

Раніше журналісти оприлюднили відео виступу перед дітьми в білоруському таборі "Діброва". На ньому співачки кажуть школярам: "Щоб ми жили в мирі, щоб Байден здох, прости Господи, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну".

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