У США назвали Білорусь співучасницею російської воєнної агресії.

Українські діти, яких вивезли загарбники з окупованих територій до Білорусі, залишаються дуже вразливими до торгівлі людьми.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу, що Штати слідкують за розвитком подій, повідомляє Голос Америки. Наразі Вашингтону невідомо, чи дітей далі експлуатують, тому уряд продовжує відстежувати ситуацію.

"Білорусь є співучасницею російської воєнної агресії. Це не безкорислива третя країна, яка надає притулок дітям під час конфлікту. Подібні операції непропорційно націлені на вразливих дітей, зокрема, ймовірно, сиріт, дітей з обмеженими можливостями, дітей із малозабезпечених сімей та дітей українських військових", - розповів Міллер.

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Однак речник Держдеп не відповів на питання, чи варто у зв'язку з цим Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Викрадення українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі знайшли 13 центрів для викрадених з України дітей.

За словами омбудсмена, РФ реалізує наймасовіший сценарій викрадення українських дітей.

Крім того, вони проводять "зомбування" українських дітей своєю пропагандою.

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