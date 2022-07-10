Через постійні артилерійські обстріли з боку підрозділів РФ, населені пункти Херсонської області перебувають без електропостачання.
Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України.
"В результаті постійних артилерійських обстрілів з боку підрозділів противника, деякі населені пункти Херсонської області перебувають без електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Мешканців тимчасово окупованих територій примушують укладати нові трудові договори - з загарбниками. Те саме відбувається і з фахівцями зі сфери електропостачання. Чимало з них обирають працювати безоплатно, аби не співпрацювати з окупантов.
"Херсонці масово залишаються без роботи, а отже і без заробітної плати. Людей звільняють та відразу пропонують укласти новий трудовий договір, але вже на боці проросійської влади. Це ж стосується і працівників з електропостачання. Більшість електриків зараз працюють безкоштовно, адже відмовилися укладати трудові договора з російською владою. Вони вірять в перемогу України над окупантом. Їх вклад є важливим в даній ситуації, це неабияка підтримка для держави", - зазначили у ОГВ "Каховка".
Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.
Окупанти збираються провести "референдум" про приєднання тимчасово окупованої території до РФ у вересні. Мешканці півдня чинять спротив псевдореферендуму.
Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".
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