Після позбавлення батьківських прав дітей будуть примусово відправляти жити та здобувати освіту до Криму.

В Херсонській області окупанти заявляють, що позбавлятимуть батьківських прав українців за відмову віддавати дітей у російські школи.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупанти зараз активно розповсюджують інформацію, але я дуже сподіваюся вона фейкова, що батьків дітей, які відмоляться віддавати у російські школи, будуть позбавляти батьківських прав за порушення прав дитини на освіту", - зазначив він.

"І цих дітей будуть примусово відправляти жити та отримувати освіту до Криму. Це взагалі жах", - додав Соболевський.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські загарбники в окупованому Мелітополі також погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до російської школи.

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