Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що на нову марку варто чекати на початку серпня.

"Укрпошта" планує випустити марку на честь української фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії через провокацію росіянки. Спортсменка відмовилася потиснути руку суперниці з РФ, яку перемогла.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram. Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки:

"Ось таку марку нам в Укрпошті пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!" – написав він.

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Марки від "Укрпошти"

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні стався справжній філателістичний бум. Люди з усієї країни почали колекціонувати марки, повʼязані з війною чи знаковими подіями, що пережила Україна за цей час.

Першою стала марка з легендарною фразою захисника острова Зміїний "Русскій воєнний корабль, іді...". Її визнали найкращою в світі маркою 2022 року у премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Крім того, 24 липня стало відомо, що легендарна поштова марка здобула "філателістичний Оскар". Обирали переможця серед 35 країн.

Остання новинка від "Укрпошти" присвячена Службі безпеки України. Продажі цієї марки відкрили 26 липня 2023 року. Її випустили накладом в 1 млн 75 тисяч примірників.

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