Тираж поштової марки становить 1 млн 075 тис. примірників.

Акціонерне товариство "Укрпошта" офіційно вводить в обіг поштову марку "Служба безпеки України", яка є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

"Як обіцяли, запустили в продаж у наших відділеннях та онлайн фінальну марку в серії "Сили Безпеки та Оборони України" - "Служба Безпеки України". Всі світлини з погашення по всій країні після обіду, а всім гарного дня і чекаємо Вас у нас!", - повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

Зазначається, що тираж поштової марки – 1 млн 075 тис. примірників. Номінал марки – F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України. Кількість марок у аркуші – 5+1. До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.

Відео дня

Поштові набори "Служба безпеки України" вже можна придбати у відділеннях поштового оператора по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

Марки під час війни

У квітні 2022 року "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді…!". Ці слова сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли окупанти наказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним та дорівнював 1 мільйон примірників.

16 червня стало відомо, що "Укрпошта" перемогла в премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

30 червня 2023 року у річницю звільнення острова Зміїний акціонерне товариство "Укрпошта" ввело в обіг благодійну поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

12 липня 22023 року в "Укрпошті" запустили передпродаж нової марки "Винищувачі зла" на честь бойових літаків-винищувачів F-16. Тираж благодійної марки дорівнює 600 тисяч примірників.

24 липня 2023 року стало відомо, що легендарна поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" здобула гран-прі нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії.

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