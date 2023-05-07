В УПЦ МП назвали це "провокацією".

У суботу, 6 травня, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій провів службу у храмі Києво-Печерської Лаври.

Коли Онуфрій разом зі свитою виходив з території храма, на нього вже чекали активісти. На відео, яке опублікував активіст Андрій Смолій, можна побачити, як Онуфрій сідає в автівку під вигуки натовпу "Онуфрія на нари" та "Онуфрія на обмін". Особи, що його супроводжували, відтісняли присутніх біля Лаври від митрополита.

В УПЦ МП назвали це "провокацією" від "учасників незаконно мітингу". На місці проведення акції були присутньою поліція діалогу.

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Митрополит УПЦ МП Онуфрій - останні новини

Впродовж останніх тижнів з’являлися повідомлення про те, що очільник УПЦ МП Онуфрій досі має громадянство країни-агресора і бреше, що відмовився від нього.. Розслідувачі з "Української правди" встановили, що митрополит та ще понад 20 попів УПЦ МП мають паспорти РФ і російські закордонні паспорти.

Онуфрій публічно заявив, що нібито наразі має тільки український паспорт, не заперечуючи, що мав російське громадянство.

Правдивість цих слів одразу поставили під сумнів. Підтверджень тому, що митрополит російської церкви позбувся паспорта РФ не знайшли – його немає в базі анульованих паспортів МВС Росії.

Допоки триває судовий розгляд щодо виселення УПЦ МП з приміщень Києво-Печерської Лаври, представники російської церкви продовжують своє перебування на її території. Зокрема, Онуфрієм проводяться служби у храмах, розташованих тут (зокрема, в храмі на честь Агапіта Печерського).

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