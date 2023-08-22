На територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців.

На другому році повномасштабного російського вторгнення більшість українців не готові до компромісів з агресором навіть задля припинення війни.

Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках свого дослідження напередодні Дня Незалежності. Так, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців, а поступитися майбутнім членством України в НАТО готові 18% українців.

На скорочення ЗСУ у мирний час готові погодитися не більше 13% українців, а надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю готові не більше 17–18% опитаних. Дещо більшу готовність йти на поступки демонструють жителі півдня та сходу, але навіть у цих регіонах більшість опитаних вважають неприйнятними будь-які із розглянутих поступок.

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Близько половини тих, хто висловив готовність "заради миру йти на будь-які компроміси" (таких 8% загалом), насправді вважають вищезазначені поступки з боку України неприйнятними.

42% українців, вважають, що якщо агресор посилить ракетні обстріли українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно повинна продовжувати воювати, незважаючи ні на що.

21% респондентів воліли б спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки Росії. Водночас ще 23% опитаних вважають, що у такому разі варто почати переговори з агресором про припинення війни.

Третина українців не вірять, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України, якщо протягом найближчих 3-4 місяців вона не досягне суттєвих успіхів на полі бою в ході контрнаступу. З цим не погоджуються близько 46% опитаних.

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 9 по 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування під час війни

Станом на 9 серпня 2023 року лише 3% українців планували виїхати за кордон, якщо буде тяжка зима. Опитування показало, що від 24 лютого минулого року 69% респондентів не переміщувались всередині країни чи за кордон, 15% - евакуювалися (з них 8% до інших областей, 7% - за кордон). 16% українців - переїхали й поки не планують вертатися (9% з них переїздили за кордон і 7% всередині країни).

Результати опитувань в Україні та в Європі демонструють певні відмінності у оцінці тривалості війни серед наших співгромадян.

18 серпня 2023 року стало відомо про те, що у ВР хочуть закріпити неприпустимість припинення війни з РФ шляхом територіальних поступок.

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