Результати опитувань в Україні та в Європі демонструють певні відмінності у оцінці тривалості війни серед наших співгромадян.

Майже третина опитаних українців, які перебувають в країні, вважають, що Україні для перемоги потрібно півроку-рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" серед громадян України, котрі сьогодні проживають на її території, а також українців, котрі знаходяться за кордоном.

"Результати опитувань в Україні та у Європі демонструють певні відмінності у оцінці тривалості війни респондентами", - зауважують соціологи.

Відео дня

Так, серед українців, які мешкають в Україні, 32% вважають, що нашій державі для перемоги потрібно півроку-рік; 30% - більше року; а 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців, або й менше.

"Серед українців в Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більше року (40%), 23% вважають, що на це потрібно півроку-рік, і лише 12% вірять в її досягнення у найближчій перспективі", - показали результати дослідження.

Також зазначається, що 3% українців у Європі взагалі не вірять в перемогу України. В Україні таких - 1%.

"У макрорегіональному розрізі серед тих українців, котрі проживають в Україні, спостерігаються певні відмінності у оцінках. Так, більше тих, хто вірить у відносно короткі терміни досягнення перемоги, серед мешканців центру, заходу та півдня. Менш оптимістичні або ж невизначені оцінки дають мешканці сходу та столиці", - зауважують автори дослідження.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося 4-10 липня. В обох категоріях було опитано по 2 тис. респондентів віком від 18 років. Це населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, та територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок, а також українці, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи після 24 лютого 2022 року.

Результати української частини опитування (7-10 липня) зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2.2%.

Результати другої частини опитування (4-10 липня) зважені з використанням актуальних даних UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees, показник українців, які подали заяву на отримання притулку, ТП або аналогічні національні програми захисту). Географія країн - 31 країна Європи. Онлайн-опитування відбувалось на платформі онлайн-досліджень Rating Online. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3,2%.

Результати інших соцопитувань

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київському міжнародному інституті соціології розповіли, що громадяни України, незважаючи на російську агресію та понад рік повномасштабної війни, продовжують вважати себе щасливими.

Зокрема, у грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15% - навпаки, не вважали себе такими.

Незважаючи на понад рік повномасштабної війни, у травні 2023 року показники залишилися практично ідентичними. Зокрема, 70% українців вважають себе щасливими, а 16% - ні.

Вас також можуть зацікавити новини: