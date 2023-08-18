Чорноморський флот має бути виведений з території Криму.

Припинення війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору є неприпустимим.

Про це йдеться в проекті постанови "Про заяву Верховної Ради України про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" (реєстраційний номер 9626), який зареєстровано 18 серпня, серед авторів голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Також в заяві зазначається, що усі регулярні та іррегулярні збройні формування держави агресора мають бути повністю виведені з усієї території України.

Відео дня

"Перебування Чорноморського флоту російської Федерації на території Кримського півострова є неможливим з огляду на необхідність забезпечення національної, регіональної та глобальної безпеки", - сказано в ній.

В ній зазначається, що громадяни РФ, які незаконно перемістилися на територію Криму протягом періоду тимчасової окупації, будуть видворені з території України шляхом прийняття індивідуальних рішень.

В заяві сказано, що запроваджене Росією автоматичне або примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ, не визнається Україною та оцінюється як акт примусу, вчинений на порушення міжнародного гуманітарного права.

Також наголошується, що громадяни України, які брали участь у діяльності окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з окупаційними структурами, але не вчиняли тяжких, особливо тяжких злочинів та кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за умови добровільного повідомлення про вчинені діяння, а також активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень скоєних окупаційними адміністраціями та структурами.

Також йдеться про відновлення діяльності незалежних медіа та громадських організацій. Зазначається, що буде відновлена українська система освіти на деокупованих територіях, відновлено права корінних народів, зокрема, кримськотатарського народу.

Війна Росії проти Україні - деталі

Російська Федерація розпочала 2014 року збройну агресію проти України і тимчасово окупувала Автономну Республіку. Було проведено Росією незаконний так званий референдум 16 березня 2014 року про приєднання Криму до складу Росії. Вона під час окупації окупації здійснила мілітаризацію Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. А 24 лютого 2022 рроку Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

7 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори України з Росією у сьогоднішніх умовах без оновлення політичної еліти в РФ приведуть тільки до наступного етапу війни.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що міжнародні партнери не схиляють українську владу до "мирних переговорів" з Росією.