Через монумент "Засновникам Одеси" неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагає його демонтувати.

Статуя російської імператриці Катерини ІІ в Одесі не має історичної цінності.

Про це на брифінгу заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, відповідаючи на запитання про долю монумента "Засновникам Одеси", який двічі за останній тиждень облили червоною фарбою.

Як зазначив Братчук, правоохоронці склали відповідні протоколи на людей, які розписали монумент. Він додав, що статуя російської імператриці не має історичної цінності.

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"Фігура Катерини не має статусу пам’ятника, на відміну від фігур, які є засновниками Одеси (розміщені біля статуї Катерини – УНІАН). Вони були в музеї і в музеї можуть розміщуватись. Справа за міською владою, і нічого складного в тому, щоб зняти це питання (демонтаж монумента – УНІАН) з порядку денного, немає. Міська влада буде проводити громадські слухання, подивимось, чим вони закінчаться", - сказав Братчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, петиція за демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II, набрала необхідну кількість підписів, але знесення (перенесення, демонтаж та ін.) пам'яток у містах – прерогатива місцевої влади.

Нещодавно низка українських ЗМІ з посиланням на інтерв'ю мера Одеси Геннадія Труханова одному із закордонних видань повідомила, що міський голова, відповідаючи на питання про демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси", сказав, що зараз "не бачить у цьому сенсу".

19 вересня відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси".

Довідка УНІАН. У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками у 1925 році.

Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагає його демонтажу.

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