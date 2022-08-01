Володимир Зеленський направив це питання на розгляд місцевих депутатів.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Замість Московської імператриці пропонується замінити на пам'ятник американському акторові Біллі Херрінгтону.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Президент направив це питання на розгляд місцевих депутатів, тому що пам'ятник Катерині II встановлено за рішенням Одеської міської ради.

"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - заявив Зеленський.

При цьому президент наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об'єктів і пам'яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі запропонували замість пам'ятника російській імператриці Катерині II встановити монумент американському порноакторові Біллі Херрінгтону, який знімався в гей-фільмах. Станом на вівторок, 12 липня, набрала понад 25 тисяч підписів.

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