Також Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника Катерині.

Оновлено: На своїй сторінці у Facebook Труханов наголосив, що усі переговори з РФ мають відбуватися лише після того, як росіяни покинуть нашу землю. "Вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого - окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги", - заявив він.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про "необхідність" переговорів з РФ. На його думку, Україні нібито варто шукати компроміси, говорячи з представниками країни-агресорки, яка постійно бомбить наші міста і вбиває мирне населення.

В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera він також заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині.

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"Я думаю, що важливо вести себе політично, на карту поставлені життя мільйонів людей. Я не хочу бути неправильно зрозумілим. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів в 1991 році, але необхідно вести переговори крок за кроком, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації", - стверджував Труханов.

Мер Одеси зазначив, що петиція про знесення пам'ятника Катерині вже зібрала 25 тисяч підписів. Але він не поспішає задовольняти бажання українців.

"Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що петиція зібрала 25 тисяч підписів, але я чекаю. За такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну або Гагаріну? Це не має сенсу", - заявив Труханов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінської. Він зазначив, що його турбує зростання ненависті до всього російського.

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