Постанови про перейменування інших міст провалилися.

Верховна Рада України сьогодні, 9 жовтня, ухвалила рішення про перейменування міст Южноукраїнськ Миколаївської області і Южне Одеської області. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що місто Южноукраїнськ перейменують на Південноукраїнськ, а місто Южне - на Південне.

При цьому парламент не підтримав перейменування: міста Первомайськ Миколаївської області на місто Ольвіополь, Синельникове Дніпропетровської області на Ріднопілля та Павлоград Дніпропетровської області на Матвіїв.

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Крім того, депутати не підтримали перейменування міста Южноукраїнськ на місто Гард та перейменування міста Южне на місто Порт-Анненталь.

Перейменування українських міст

У вересні 2024 року Верховна Рада дерусифікувала назви сотень населених пунктів. Депутати прийняли в цілому проєкт постанови "Про перейменування окремих населених пунктів та районів", відповідно до якої назви 327 населених пунктів було змінено.

Раніше у парламенті планували перейменувати понад 300 населених пунктів - зокрема, розглядали перейменування таких міст як Павлоград, Южне, Южноукраїнськ та Синельникове, але відповідні рішення тоді не були ухвалені.

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