Йдеться про безліч сіл та селищ, а також про великі міста, зокрема Павлоград, Червоноград та Южне.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський зазначає, що в парламенті збираються перейменувати понад 300 населених пунктів. Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо того, скільки населених пунктів в Україні ще потребують перейменування, чи просувається наразі ця робота, і коли можна очікувати на такі зміни.

Лозинський нагадав, що у 2023 році було ухвалено закон про деколонізацію, який визначає, за якими критеріями і які населені пункти мають бути перейменовані.

"У нас є дві інституції - Український інститут національної пам’яті і Комісія зі стандартів державної мови: разом з ними ми, Комітет Верховної Ради, вже зараз підготували постанову, де є 336 населених пунктів", - зазначив він.

Йдеться про безліч сіл та селищ, а також про великі міста.

"Такі як Павлоград, Червоноград, Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Дружба - на кордоні Сумської області з країною-агресором. Ми прекрасно розуміємо, про яку дружбу йшлося, і про яку не може йтися в наших реаліях, - після того, як Росія розпочала війну у 2014 році і повномасштабну у 2022-му", - сказав Лозинський.

Він зауважив, що 336 населених пунктів - це ще не всі, це не вичерпний перелік.

"Їх буде ще декілька сотень. Які підпадають за критерієм правопису, за мовною ознакою. Тому загалом ми очікуємо близько півтисячі населених пунктів в нашій країні, які на карті зникнуть: Ватутіне, зникнуть всі ці Красне і Червоне, зникне вся ця імперська спадщина, нав’язана нам, не наша, не органічна, а та, яка була просто приклеєна до нас. Все це ми викидаємо і повертаємося до свого", - наголосив депутат.

Лозинський навів приклад, що "Южноукраїнськ - це Гард, козацьке поселення, Павлоград - Матвіїв, козацьке поселення".

"І багато-багато інших історичних назв, які були раніше, які червоним кольором перемальовувалися, зараз будуть повертатися населеним пунктам", - підкреслив він.

На уточнення, які населені пункти можуть бути перейменовані найближчим часом, парламентар зауважив, що наразі немає поділу за пріоритетом.

"Ми зараз всі населені пункти разом - села це, селища невеличкі чи великі міста - ми об’єднуємо і вони всі є в спільний постанові. Тобто 336 населених пунктів - це одна постанова, це не багато окремих голосувань. Ми переконані, що немає менш важливих чи більш важливих перейменувань: це наша історична справедливість, яку ми повинні повертати", - пояснив Лозинський.

Перейменування радянських назв у Києві - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в лютому у Києві перейменували Повітрофлотський проспект. Раніше партія "Європейська солідарність" активно агітувала за перейменування цього проспекту на проспект Європейського Союзу.

Водночас цей варіант був відкинутий, оскільки у жовтні 2023 року військові створили петицію з проханням перейменувати Повітрофлотський на проспект Повітряних сил.

У травні Київська міська рада також перейменувала проспект Правди у Подільському районі столиці на проспект Європейського Союзу. Водночас депутати фракції "Слуга народу" не голосували за таке рішення та на час розгляду питання покинули сесійну залу на знак незгоди.

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