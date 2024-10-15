Термін виготовлення документа зменшили на три дні.

В Україні скоротили термін термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 15 жовтня.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, термін виготовлення документа зменшили на три дні. Тепер термінове оформлення триватиме не 10 робочих днів, а 7.

"Внесено зміни до додатка "Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість". [...] Доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (зокрема замість загубленого або вкраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості", – написав Мельничук у своєму телеграм-каналі.

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Так, було скорочено з 10 до 7 робочих днів строк надання адміністративної послуги термінового оформлення (зокрема замість загубленого або вкраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

Оформлення паспорта в Україні: ви могли це пропустити

Українських юнаків віком від 16 до 25 років, які оформлятимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг". Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Із 7 жовтня також змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ". Оформлення паспортних документів в Україні подорожчало до 650 грн, обмін водійського посвідчення коштуватиме 950 грн.

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