Нововведення виправить помилки в персональних даних.

Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг". Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

У Донецькому ТЦК та СП повідомили, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформацію автоматично зберуть з інших державних реєстрів. Це зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

Дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років отримають з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних.

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"Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном", - зазначили в ТЦК.

Крім того, у ТЦК пояснили, що актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Кабінет міністрів України ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку стосовно доставки повісток. Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або будуть повідомляти йому по телефону.

Важливо, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", і лист буде повернено до відправника.

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