З 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Від завтра, 7 жовтня, в Україні подорожчає оформлення паспортних документів. Про це повідомляється на сайті державного підприємства "Паспортний Сервіс".

Зазначається, що з 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

Згідно з повідомленням, нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

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Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;

Обмін посвідчення водія - 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;

Проставлення апостиля - 650 грн.

Паспортні документи в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, доставка закордонних паспортів за межі України подешевшає. В Міністерстві закордонних справ поінформували, що долучили національного поштового оператора Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

У липні МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном - додалися 24 установи у 20 країнах. Загалом мережа тепер включає 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

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