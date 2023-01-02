За його словами, прогрес України в здійснених на даний момент кроках стабільний і заслуговує на схвалення.

Лідери країн-членів Євросоюзу порушать питання початку переговорів щодо вступу України на наступному саміті Україна-ЄС.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Захід відбудеться на початку цього року.

За словами Маасікаса, політика розширення Євросоюзу продовжує бути геостратегічною інвестицією у безпеку, процвітання та стабільність Європи.

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"Можу лише повторити, що історичним червневим рішенням Європейської Ради Україна отримала перспективу стати членом ЄС - при продовженні реформ. Ми ще не на тому етапі, коли приймаємо рішення про початок переговорів, але прогрес України в здійснених на даний момент кроках стабільний і заслуговує на схвалення", - пояснив дипломат.

Як відомо, згідно з останніми соцопитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, понад 90% громадян України підтримують її членство в Євросоюзі.

"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим та надійним способом забезпечення власного миру, стабільності та довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова - хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?" - Підсумував посол.

Вступ України до ЄС

23 червня 2022 року Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче до кінця 2022 року виконати всі 7 умов Єврокомісії та перейти до переговорів щодо членства в ЄС.

Пізніше стало відомо, що Єврокомісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

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