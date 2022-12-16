Віце-прем'єр Ольга Стефанішина відзначила, що це є важливим рішенням для підготовки до початку переговорів про членство.

Єврокомісія навесні попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Про це йдеться у заяві Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з посиланням на висновки щодо процесу розширення Ради ЄС із загальних питань.

"Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство", – зазначила віце-прем'єр Ольга Стефанішина.

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Зокрема, у висновках зазначено, що Рада ЄС бере до уваги наміри Єврокомісії надати оновлену інформацію щодо прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії навесні 2023 року у доповнення (без завдання шкоди) до комплексного регулярного звітування про розширення ЄС.

Також сказано, що Рада ЄС відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала для досягнення цілей, визначених у рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата, а також суттєвий прогрес загалом у процесі реформ.

"Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та заохочує продовжувати цей шлях", – йдеться у висновку.

Крім того, у висновках передбачено розробку Єврокомісією дорожньої карти щодо наступних кроків для полегшення доступу України до внутрішнього ринку ЄС, використовуючи весь потенціал Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Вступ України в ЄС

23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій - пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

11 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має амбітну мету до кінця цього року виконати всі 7 умов Єврокомісії та перейти до переговорів щодо членства в ЄС.

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