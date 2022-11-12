Штати хочуть прискорити надання гуманітарної допомоги Україні.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що терміни і переговорні рамки з Росією залежать від рішення України.

Про це йдеться у заяві представника Державного департаменту США Неда Прайса за підсумками сьогоднішньої зустрічі Блінкена і Кулеби в місті Пномпень (Камбоджа).

Держсекретар говорив про непохитне зобов'язання Сполучених Штатів допомагати Україні у справі послаблення наслідків постійних російських атак на критичну інфраструктуру, у тому числі завдяки прискоренню надання гуманітарної допомоги і збільшенню зусиль із підготовки до зими.

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Також Блінкен і Кулеба підтвердили важливість пролонгації чорноморської зернової ініціативи перед тим, як вона має припинити свою дію 19 листопада, а також її роль у підтримці глобальної безпеки продовольства.

Вони також обговорили збереження ефективності на полі бою. Державний секретар підтвердив позицію, що "часові рамки і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України".

Чи можливі переговори з Росією - найважливіші новини

Окупанти наприкінці вересня під дулами автоматів провів свої "референдуми" на захоплених землях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей про "приєднання" до Росії.

Після цього президент Володимир Путін спробував анексувати українську територію і зіткнувся із осудом з боку майже всього світу.

Глава РФ також запропонував Києву переговори, однак підкреслив, що не збирається розмовляти про окуповані українські території.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ не буде домовитися з нинішнім російським президентом. Українська сторона стверджувала, що не збирається вести переговори з Москвою, поки не буде звільнена вся наша країна.

Після звільнення Херсона спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "досягти цілей "спецоперації" (війни Росії проти України - Ред.) можна мирними переговорами". Також він стверджував, що "переговори неможливі через позицію української сторони".

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