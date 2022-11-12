Для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова - виведення російських військ з території України.

В Офісі президента розповіли про базові переговорні позиції України у можливих перемовинах з РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону вчергове нагадав, що для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова - виведення російських військ з території України.

"Виводите, стаєте там десь у віддалі від кордону і тоді ми починаємо розмову. Тоді це буде переговорний процес і абсолютно точно ми будемо про щось з вами розмовляти. Тому що нам треба отримати компенсації", - зазначив радник голови ОП.

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За словами Подоляка, окрім отримання компенсацій базовими переговорними позиціями є також обговорення питання покарання військових злочинців РФ та їхньої участі у міжнародному трибуналі, а також питання того, навіщо Росія взагалі "все це затіяла".

"Все, про що говорить Росія, - це не про переговори. Це скавчання людей, які розуміють, що програють, що виглядають нікчемно, але хочуть отримати або оперативну паузу, або все ж таки якось затриматися десь на окупованих територіях і сказати, що вони вже їхні, та запропонувати зафіксувати це... Ну це ж не перемовини - це ж ультиматум, а навіщо нам сьогодні з росіянами говорити на мові ультиматуму російського, якщо у нас є свій абсолютно ідеальний ультиматум - Збройні сили України", - підкреслив він.

Можливі переговори України з Росією

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Зеленський заявив, що російський диктатор Путін "не має майбутнього", тож із ним не може бути діалогу. Також глава держави назвав умови, за яких Україна готова вести переговори з Росією.

У листопаді Зеленський знову нагадав умови для початку переговорів з Росією. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

За даними видання Washington Post, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просила українську владу змінити свою позицію про відмову від участі у переговорах із Путіним. Видання Politiko із посиланням на джерела зазначило, що пом'якшення позиції Зеленського щодо переговорів з Путіним нібито було безпосередньо спричинене підштовхуванням з боку адміністрації Байдена.

Останнім часом Росія почала частіше висловлювати бажання проводити переговори, що може бути пов'язано з її поразками на фронті. Зокрема, кілька днів тому у МЗС РФ наголосили, що нібито не мають ніяких умов щодо початку переговорів і лише хочуть, "щоб Україна проявила добру волю".

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