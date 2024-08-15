Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу до Курської області, не розголошується.

Представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.

Про це повідомило видання Financial Times. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Однак точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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Видання зазначило, що переговори між країнами почалися після 10 днів важких боїв Курської області. На думку газети, захоплення російських військових посилить позицію Києва в переговорах щодо повернення тисяч власних солдатів та цивільних осіб, які перебувають у кремлівських катівнях із самого початку війни.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що російська сторона виявляє ініціативу щодо початку переговорів із цього питання. Зокрема, він зазначив, що ситуація в Курській області змушує РФ змінити позицію, яка раніше полягала у знаходженні нових аргументів, щоб не проводити обмінів.

Масштабне взяття в полон російських військових

Сьогодні Україна рекордно поповнила обмінний фонд - у полон взято понад сотню росіян. Зокрема, внаслідок спецоперації, яку провели воїни ЦЗГ "А" СБУ, до рук української сторони потрапили 102 російські військові. Серед них є військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та підрозділи "Ахмат". Джерело наголосило, що це гарне поповнення обмінного фонду.

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