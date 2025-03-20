Людей запитали, чи готові вони до виведення військ з чотирьох регіонів.

Абсолютна більшість українців - майже 78% - проти відведення Збройних сил України з чотирьох областей, як цього вимагає кремлівський правитель Путін.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 28 лютого по 6 березня 2025 року. В українців запитали, чи варто Україні заради припинення війни погоджуватися на виконання цих умов.

Так, 77,9% опитаних вважають, що не треба погоджуватись на повне виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Лише 7,7% опитаних (6% у західному та центральному регіонах, 10% у східному та 14% у південному регіонах) погодилися б на це. Ще 14,4% не змогли відповісти.

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При цьому, 81,9% опитаних проти того, аби у міжнародних договорах було зафіксовано статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя, як регіонів Росії. Лише 4,9% вважають, що з цим варто погоджуватися. 13,2% не змогли відповісти.

Разом з тим, 78,1% опитаних проти того, аби усі західні санкції проти Росії були скасовані. 7,4% підтримують, що з цим варто погоджуватися. 14,5% - не змогли відповісти.

Також, 56,4% опитаних вважають, що не варто погоджуватися з тим, що нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції України. Але 21,8% підтримують таку ідею. Ще 21,8% не змогли відповісти.

У дослідженні опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування методом face-to-face проводилося у 23 областях та місті Київ. (у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Війна проти України

Як повідомляв УНІАН, у відповідності з нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 66% українців вважають, що метою Росії є знищення України та її громадян.

Зокрема, 28% з них переконані, що Росія хоче здійснити фізичний геноцид українців, а 38% - захопити всю/більшість території України та знищити українську державність і націю. Ще 14% вважають, що РФ хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд.

Українська влада неодноразово заявляла, що ніколи не визнає окуповані території російськими. За словами президента Володимира Зеленського, Україна просто на це не піде.

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