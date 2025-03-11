Українці й надалі виступають категорично проти миру "на будь-яких умовах".

Переважна більшість опитаних українських громадян вважають, що поточною метою Росії у війні є знищення України як держави та українського народу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 14 лютого-4 березня 2025 року.

Зокрема, соціологи запитали в українців про те, якою вони бачать поточну мету Росії у війні проти України станом на зараз.

Відповіді засвідчили, що переважна більшість опитаних українців - 66% - вважають, що зараз метою Росії є знищення України і українців. З них, 28% переконані, що Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців, а 38% - або захопити всю / більшість території України та знищити українську державність і націю.

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Крім цього, ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд.

7% опитаних вважають, що Росія хоче захопити весь Донбас та Херсонщину і Запоріжжя.

Лише 4% відповіли, що Росія бажає зберегти контроль над нинішніми окупованими територіями і не претендує на інші.

Ще 3% вважають, що Росія прагне "денацифікувати" і демілітаризувати Україну без зазіхань на суверенітет.

Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Як зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, від офіційний осіб, експертів, журналістів країн Західних партнерів, а також і від окремих українських суб’єктів, часто можна почути, що українці "дуже втомилися" і нібито будь-що прагнуть миру.

"Українці дійсно втомилися, але ми у всіх наших опитуваннях бачимо, що українці і досі категорично проти миру "на будь-яких умовах". Тобто попри втому воля до боротьби лишається незаперечною і більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Грушецький.

Він додав, що українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни. Водночас українці готові і далі відстоювати свої "червоні лінії" (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу.

Як проводилось опитування

У цьому дослідженні було опитано 1029 респондентів у віці 18 років і старше у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Війна в Україні - позиція США

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Зокрема, на його думку, Україна повинна буде піти на поступки щодо земель, захоплених Росією з 2014 року, як частина будь-якої угоди про припинення війни.

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