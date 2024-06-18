Так нардеп відреагував на слова Тараса Чмута про необхідність зменшити мобілізаційний вік до 20 років.

В Україні занадто пізно зменшили мобілізаційний вік до 25 років. Не виключено, що це була не остання зміна, заявив в інтерв'ю "Liga" народний депутат України від партії "Голос" Роман Лозинський.

"Ми говоримо про третій рік повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що тих, хто загинув, хто отримав поранення, хтось має замінити. Тим, хто понад два роки виконують завдання на лінії фронту, треба дати можливість відпочити. Чи може в суспільство мати підтримку теза про те, що треба зменшувати призовний вік? Я думаю, що це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось сказав би, що хотів би це зробити… Ніхто б не сказав "так, давайте", – сказав Лозинський.

Він додав, що якщо говорити про умови, в яких Україна вимушена продовжувати боротьбу проти російської агресії, то зменшення призовного віку не варто виключати.

"Якщо ми говоримо про те, що ми продовжуємо боротьбу за власне існування… Так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль ми маємо дивитися реально. І за умови, що залишатиметься така лінія фронту, що триватиме війна, не виключено, що це – не остання зміна щодо віку для мобілізації", – додав нардеп Лозинський.

Зменшення призовного віку: що треба знати

У травні набрав чинності оновлений закон про мобілізацію, яким, зокрема, було зменшено мобілізаційний вік в Україні з 27 до 25 років.

На тлі ухвалення закону про мобілізацію, очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в Україні мобілізаційний вік мають зменшити до 20 років. Оскільки Україна втратила багато часу, зменшуючи вік для мобілізації.

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